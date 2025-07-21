Jul 21, 2025 3:42 PMClock
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يطل المبعوث الأميركي توم براك مساء اليوم في مقابلة خاصة وحصرية تُبث مباشرة من استوديوهات" تلفزيون لبنان"، حيث يستقبله وزير الاعلام المحامي بول مرقص إلى جانب إدارة المحطة.

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