Jun 30, 2025 1:47 PMClock
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"يسـرائـيـل هيوم": اعتقال شخص في غور الأردن و2 من طبريا للاشتباه في تنفيذهم مهام لصالح إيران

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