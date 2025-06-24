Jun 24, 2025 5:59 PMClock
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يسرايل هيوم: رئيس مجلس الأمن القومي أكد وجود حوار مباشر ويومي على جميع المستويات بين إسرائيل وسوريا

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