Jun 29, 2025 10:40 PMClock
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يسرائيل هيوم: وزراء أعربوا عن تفاؤلهم بإمكانية التوصل إلى صفقة جزئية لاستعادة الرهائن رغم غياب مؤشرات على تقدم

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