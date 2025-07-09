Jul 9, 2025 7:53 PMClock
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"يسرائيل هيوم": نتنياهو يدرس احتمال تمديد زيارته الى واشنطن حتى نهاية الأسبوع

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