Jul 7, 2025 8:03 AMClock
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يسرائيل هيوم: فريق التفاوض بالدوحة أبلغ نتنياهو أن المحادثات تمضي بإيجابية

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