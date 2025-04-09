Apr 9, 2025 10:47 AMClock
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يسرائيل هيوم عن منسق شؤون الأسرى الإسرائيلي: هناك تأثير للضغط الإسرائيلي العسكري والسياسي واللوجستي على حماس

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