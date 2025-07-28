Jul 28, 2025 8:35 PMClock
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يسرائيل هيوم عن مصدر مطلع: مسؤولون أميركيون عبّروا عن غضبهم من تصريحات الوزير إلياهو عن توجه إسرائيلي لمحو غزة

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