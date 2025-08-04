Aug 4, 2025 9:52 PMClock
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يسرائيل هيوم عن مصدر: لا قرار نهائيا لنتنياهو بتوجيه الجيش للدخول إلى ما تبقى من قطاع غزة لكن التوجه لهذا الخيار يزداد

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