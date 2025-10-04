1:34 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

يسرائيل هيوم عن مصدر سياسي: وقف الهجمات بقطاع غزة هدفه تمكين حماس من الاستعداد لتنفيذ إطلاق سراح الأسرى

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o