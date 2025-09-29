Sep 29, 2025 8:08 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

يسرائيل هيوم عن مصادر مطلعة: الأميركيون عازمون ومصممون هذه المرة على إنهاء حرب غزة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o