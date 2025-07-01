Jul 1, 2025 6:14 AMClock
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يسرائيل هيوم عن مصادر شاركت باجتماع المجلس الوزاري أمس: انطباعنا أن نتنياهو يسعى للتوصل لصفقة تبادل رهائن أولا

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