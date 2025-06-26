Jun 26, 2025 5:24 PMClock
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يسرائيل هيوم عن مصادر سياسية: هناك ضغط شديد من ترامب على نتنياهو لإنهاء الحملة على قطاع غزة

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