Apr 8, 2025 7:12 AMClock
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يسرائيل هيوم عن مصادر سياسية: إسرائيل لم تكن تعلم مسبقاً بالاتفاق بين ترامب والإيرانيين بشأن مفاوضات بين الطرفين

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