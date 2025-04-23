Apr 23, 2025 9:49 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

يسرائيل هيوم عن مصادر: سموتريتش قال إن رئيس الأركان غير مستعد لتنفيذ سياسة الكابينت ويمكنه الاستقالة

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o