Apr 9, 2025 10:15 AMClock
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يسرائيل هيوم عن مصادر: الفرقة 36 تعمل في رفح ومحور موراج وهي مناطق لم يعمل فيها الجيش سابقا

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