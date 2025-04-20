Apr 20, 2025 7:01 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

يسرائيل هيوم عن مسؤول في إدارة ترامب: إسرائيل ستحصل على تحديث بشأن المحادثات مع إيران في روما

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o