Apr 28, 2025 5:09 PMClock
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يسرائيل هيوم عن مسؤول أمني كبير: أكتوبر هو الحد الأقصى وإذا تحققت الأهداف فالمعركة قد تنتهي قبل ذلك

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