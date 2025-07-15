Jul 15, 2025 10:22 AMClock
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"يسرائيل هيوم" عن رئيس الأركان الإسرائيلي: من أجل تحرير المختطفين نفضل اتفاقا بشروط الدولة تشمل نزع سلاح القطاع وعدم بقاء حماس ومستعدون للتعامل مع تداعيات وقف إطلاق النار

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