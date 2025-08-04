Aug 4, 2025 1:32 PMClock
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يسرائيل هيوم: عائلات الرهائن تخطط لتنظيم رحلة بحرية إلى سواحل قطاع غزة لتكون قريبة من أبنائها

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