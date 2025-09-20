Sep 20, 2025 10:54 PMClock
"يسرائيل هيوم": حكومة نتنياهو أبلغت ولي العهد السعودي أنها ليست معنيّة بالتقدّم نحو خطوات إيجابية مع السلطة الفلسطينية وعليه فإنها ليست معنيّة بالتطبيع مع الرياض

