Apr 6, 2025 9:39 PMClock
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يسرائيل هيوم: تقارير أولية عن إصابة مباشرة في عسقلان وفرق الإسعاف تتوجه إلى المنطقة المستهدفة

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