Jul 15, 2025 6:56 PMClock
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يسرائيل هيوم: المواطنون الدروز الذين اجتازوا الحدود ودخلوا الأراضي السورية كانوا مسلحين

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