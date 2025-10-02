Oct 2, 2025 8:21 AMClock
يسجل تحليق مكثف للطيران التجسسي الاسرائيلي فوق بلدات ارنون وكفرتبنيت والنبطية الفوقا وحرج علي الطاهر ومنطقة الجرمق

