Apr 4, 2025 7:38 PMClock
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يستقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام عند العاشرة من صباح يوم غد السبت في السرايا الموفدة الأميركية مورغان اورتاغوس

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