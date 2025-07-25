المركزية - أشار عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب غياث يزبك الى ان "معيب جداً ما ارتكب فجراً على شاطئ تحوم، ما هكذا تزال "مخالفة" نادٍ اعزل يا معالي وزير الاشغال. بعد اتفاقي معك على اعطاء شاغلي المكان فترة شهرين لإخلائه لاحتوائه على تجهيزات ومراكب، وتوقيعهم تعهداً بذلك، انقلبت على الاتفاق واستفاق اصحاب المشروع على عملية دهم،الرابعة فجراً، كسّرت خلالها قوة الامن الداخلي المراكب الاولمبية وحولتها الى حطام ولم يعطَ هؤلاء الوقت لازالتها بالطريقة الصحيحة".

وأضاف في بيان: "لن اتحدث عن الانتقائية التي اضحكت كل المخالفين المدعومين على الساحل اللبناني عموماً و على ساحل البترون خصوصاً، بل اتحدث عن الدولة العميقة بفسادها الكامن والذي ظهر بهذا الشكل الميليشوي الفاقع تمارسه قوى تنتمي الى الشرعية فيما هذه القوى نفسها لا تجرؤ على التدخل لرفع ظلم في المناطق المدعومة وفي مربعات الدويلة. لن اعتب على وزير الاشغال، لكني اضع هذه المخالفة في رسم وزير الداخلية الآدمي والمدير العام لقوى الداخلي المناقبي لمعاقبة المخالفين وتطهير الصفوف من العناصر الكامنين داخل السلك والذين يعملون لحساب النافذين السياسيين الذين يتحكمون بمفاصل الدولة والاجهزة، وللبحث صلة".