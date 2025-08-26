كتب النائب غياث يزبك عبر منصة “إكس” تعليقًا على كلام الموفد الأميركي توم براك بحق الصحافيين قائلاً: “مهما كانت مكانة الشخصية، سياسية كانت أم لا، ومهما بلغ انزعاجها من الإعلام، يبقى للجسم الصحافي وممثلي وسائل الإعلام حصانة يجب احترامها، تسقط أمامها كل الفوقيات والمزاجيات”.

وأضاف: “ما صدر عن توم براك من داخل قصر بعبدا مرفوض تمامًا، ويجب عليه تقديم اعتذار واضح. وفي حال لم يفعل، على الجسم الصحافي أن يتخذ موقفًا حازمًا بوقف تغطية أنشطته الحالية والمقبلة، لأن التخاذل والتغاضي يشجّع المعتدي على التمادي”.