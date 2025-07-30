شكر نائب البترون غياث يزبك كلا من وزير الطاقة والمياه جو صدي ورئيس مجلس ادارة كهرباء لبنان كمال حايك وفرق العمل التقنية في المؤسسة، على إعادتهم التيار الى منطقة حريصا في جرد تنورين.

وقال يزبك في بيان: "عندما علمنا بالعطل الذي حصل في المنطقة تم درس الوضع، ورأينا أن شبكة التوتر ممدودة في الجبال الوعرة وبين الوديان وهي شبه مهترئة وعمرها عشرات السنين، وأي عطل يصيبها يحتاج الى اسابيع لاصلاحه بسبب وعورة المنطقة".

اضاف: "سعينا الى ايجاد حل دائم لمنطقة حريصا، ورغم الوضع المادي الصعب، تم صرف اعتماد مالي لمد شبكة جديدة على اوتوستراد تنورين - حدث الجبة، ما سيخفف الهدر التقني ويسهل اي عمليات اصلاح اعطال في المستقبل".

وتابع: "بالفعل استجاب الوزير ومؤسسة الكهرباء لمطالبنا وعادت الكهرباء الى منطقة حريصا ومحيطها، وعالجنا مشكلة عمرها عشرات السنين رغم ان الانجاز تطلب بعض الوقت".

وأكد وقوفه "الدائم الى جانب أهالي تنورين والبترون في مطالبهم، والعمل يدا بيد لانماء المنطقة رغم صعوبة العمل في ظل الانهيار والوضع الصعب الذي وصلت اليه البلاد".