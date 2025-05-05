المركزية- قال عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب غياث يزبك لبرنامج"الجمهورية القوية" عبر "لبنان الحرّ"،" إننا شهدنا عودة الدولة الحقيقية من خلال الانتخابية البلدية والاختيارية التي انطلقت أمس بشكل نزيه وشفاف للمرة الأولى منذ العام 1990، لأنه في الماضي كانت دول وأجهزة خارجية تتدخل في العملية الانتخابية ويشوبها الكثير من العيوب والفساد، كما كانت الدولة منحازة بشكل فاضح".

وشدد على "أنه يجب على الدولة أن تستعجل إقامة "الميغا سنتر"، وهذا امر ٌمتاح وضروري لإجراء انتخابات حرة من دون ضغوطات على الناخبين من أي حزب أو طرف، وهي تعد كذلك نقطة التحول الأساسية لتوجه الدولة ورغبتها بأن ترسي دعائم وجودها وكيانها خارج اطار ومفهوم السلاح غير الشرعي".

وأكّد" سقوط معادلة شمال الليطاني غير جنوبه"، محذرا من أن" بقاء السلاح غير الشرعي في شمال الليطاني لا يطمئن لأنه سيشكّل مدخلا لاستخدامه مجددا في المستقبل في جنوب الليطاني"، لافتاً الى أن" حزب الله يحاول تقريش سلاحه لإنتزاع مكاسب داخلية ولتحسين اوراق ايران التفاوضية مع واشنطن".