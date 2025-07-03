Jul 3, 2025 3:34 PMClock
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يزبك: حزب الله أصبح متروكاً لشأنه بسبب غياب الدعم الإيراني والدولة اليوم تميّز حزب الله في الوقت الذي عليها أن تتحمّل السؤوليّة وإنقاذ لبنان وإذا لم تكن قادرة فلترحل

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