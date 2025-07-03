المركزية- اعتبر عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غياث يزبك أنّ "حزب الله أصبح متروكاً لشأنه بسبب غياب الدعم الإيراني والدولة اليوم تميّزه في الوقت الذي عليها أن تتحمّل المسؤوليّة وإنقاذ لبنان، مضيفاً أنّه "إذا لم تكن الدولة قادرة فلترحل".

وقال يزبك، في مقابلة عبر "أم تي في": "حزب الله قادر على شيء واحد وهو تأخير شفاء لبنان وهذا التأخير تدفع ثمنه بيئته وهو لا يريد أن يتخلّى عن سلاحه والإجماع اللبناني لا يريد أن يعاقبه".

أمّا في ما يخصّ مزارع شبعا، فأشار إلى أنّ "مزارع شبعا لبنانيّة وإسرائيل تستغلّ واقع مزارع شبعا لتخلق سبباً للإشكال والسوري "بيقبض من الإسرائيلي والإيراني" بسبب هذه اللعبة".

كما أعلن يزبك أنّ "علاقة "القوّات" مع الرئيس عون هي علاقة حزب يريد الدولة مع رأس هذه الدولة ونقطة الخلاف الوحيدة بين جعجع والرئيس عون هي السرعة فعلى الرئيس أن يقول للحزب أن يتوقّف عن الإحتفاظ بالسلاح".

وعن إقتراح قانون المغتربين، فلفت إلى أنّ "خلافنا عميق مع الرئيس برّي حول سوء ممارسته لدوره من خلال خطفه قرار المجلس النيابي وهذا ما حدث تماماً في ما يتعلّق برفض وضع إقتراح قانون المغتربين المعجّل المكرّر على جدول الأعمال".

