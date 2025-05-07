May 7, 2025 12:04 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

يرأس الكاردينال جوفاني باتيسيا راي في بازيليك القديس بطرس في الفاتيكان القداس الالهي على نية انتخاب بابا جديد

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o