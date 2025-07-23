Jul 23, 2025 12:01 PMClock
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يديعوت أحرونوت: 62 من الوزراء وأعضاء الكنيست الإسرائيلي يطالبون "بوجود يهودي دائم" في "قبر يوسف" في نابلس بالضفة الغربية

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