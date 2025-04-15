Apr 15, 2025 7:29 AMClock
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يديعوت أحرونوت نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين: الولايات المتحدة وافقت على تسليم الجيش الإسرائيلي شحنة كبيرة من الأسلحة

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