Jul 18, 2025 6:36 AMClock
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يديعوت أحرونوت: نتنياهو يقرر إبقاء الوفد المفاوض في الدوحة حتى التوصل إلى اتفاق بشأن غزة

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