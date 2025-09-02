9:17 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

يديعوت أحرونوت: نتنياهو سيعقد اليوم جلسة لمناقشة فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o