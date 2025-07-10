Jul 10, 2025 9:48 AMClock
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يديعوت أحرونوت: موافقة إسرائيل على ضخ الأموال لإعادة إعمار غزة تمثّل بالنسبة إلى حماس ضمانة لنوايا جادة لإنهاء الحرب

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