Jul 4, 2025 7:53 PMClock
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"يديعوت أحرونوت": من المقرر أن يناقش غداً المجلس الوزاري المصغر ملف الأسرى والوضع في غزة

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