May 2, 2025 12:55 PMClock
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يديعوت أحرونوت: من المتوقع أن يهدم الجيش الإسرائيلي 100 مبنى في مخيمين للاجئين في طولكرم في الساعات الـ24 المقبلة

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