Jul 1, 2025 8:52 AMClock
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يديعوت أحرونوت: لا اختراق في المفاوضات بشأن غزة والقيام بحملة موسعة بهدف زيادة الضغط على حماس لا يزال خيارا مطروحا

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