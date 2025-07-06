Jul 6, 2025 9:04 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

يديعوت أحرونوت عن ويتكوف: آمل أن تنهي إسرائيل الحرب وهناك دفعة كبيرة في المفاوضات التي تتقدم في الاتجاه الصحيح

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o