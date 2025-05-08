May 8, 2025 10:33 AMClock
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يديعوت أحرونوت عن وزير الخارجية الإسرائيلي: تحقيق هدف الحرب سيتحقق بإجلاء عناصر الذراع العسكري لحماس

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