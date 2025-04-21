Apr 21, 2025 1:37 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

يديعوت أحرونوت عن منظمي الحراك الاحتجاجي عقب نشر مذكرة رئيس الشاباك: نتنياهو خطير ويعيش بعقلية الدكتاتور

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o