Jul 4, 2025 7:53 PMClock
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يديعوت أحرونوت عن مصدر: نتنياهو قال خلال جلسة المجلس الوزاري إنه لن يتنازل عن هدف القضاء على حماس

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