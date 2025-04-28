Apr 28, 2025 3:05 PMClock
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"يديعوت أحرونوت" عن مصدر إسرائيلي: تل أبيب ترفض مقترحا لوقف إطلاق النار في قطاع غزة 5 سنوات يشمل إعادة كل المخطوفين

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