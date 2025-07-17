Jul 17, 2025 10:09 AMClock
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يديعوت أحرونوت عن مصادر سياسية رفيعة: قانون التجنيد أشد أزمة تواجهها الحكومة والأخطر على استقرارها

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