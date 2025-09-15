8:48 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

يديعوت أحرونوت عن مصادر: رئيس الأركان قال لأعضاء الكنيست إن نتنياهو لا يخبرهم بالمراحل المقبلة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o