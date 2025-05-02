May 2, 2025 12:08 PMClock
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"يديعوت أحرونوت" عن مصادر: الشاباك عزز في الفترة الأخيرة وسائل حماية نتنياهو على نحو غير مسبوق

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