Apr 14, 2025 10:21 PMClock
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يديعوت أحرونوت عن مصادر: الجيش يتسلم قريبا شحنة كبيرة من واشنطن تشمل أكثر من 3000 نوع ذخيرة سلاح الجو، وإدارة ترامب صدقت على شحنة الذخيرة لتعزيز جاهزية سلاح الجو لعملية موسعة في قطاع غزة.

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