Apr 24, 2025 8:59 AMClock
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يديعوت أحرونوت عن مسؤول عسكري إسرائيلي: الجيش اللبناني يفرض في مناطق إجراءات ضد حزب الله تفوق بكثير ما توقعناه

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